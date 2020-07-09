شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: وفرنا 3 مسارح مكشوفة للعروض الفنية مع الإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الأوبرا تستأنف اليوم الخميس نشاطها الفني ببرنامج كبير يضم نخبة من المطربين والفرق الموسيقية، كما استأنف المجلس الأعلى للثقافة نشاطه بإقامة ندوات ثقافية، وبدأ السيرك استئناف نشاطه منذ ٤ أيام.

وتابعت: استطعنا أن نحقق ٣ مسارح مكشوفة لتقديم العروض الفنية عليها فى ظل جائحة كورونا، ووفرنا إجراءات الوقاية والتعقيم كما شاهدتم، والسماح للجمهور بالحضور بنسبة ٢٥٪ للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

شهدت دار الأوبرا المصرية منذ قليل، استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح قبل انطلاق أولي حفلاتها بعد استئناف النشاط الفني، كما وضعت بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع الكحول، وحرصت أيضا علي خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية علي الجمهور أثناء دخولهم الحفل .

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يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل.

والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.







