شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشوق جمهوره بفيديو من كواليس كليب أغنية "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان محمد رمضان متابعيه لأغنية "تيك توك" عبر حسابه بموقع انستجرام بفيديو من كواليس التصوير، والذى أثار تفاعلاً كبيرًا على السوشيال ميديا.

وظهر النجم محمد رمضان، أثناء تصوير إحدى لقطات فيديو كليب "تيك توك" ، وعلق قائلاً:" انتهينا من تصوير كليب تيك توك إخراج حسام الحسيني مدير تصوير وائل درويش قريباً تيك توك.. ثقة في الله نجاح".

وفي وقت سابق، نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع انستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك توك" بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين برزت ساعته التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.





وقدر ثمن الساعة بـ 275 ألف دولار إذ ذكرت أنها ماركة باتيك فيليب وهى الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 مرصعة بـ 903 ماسة لامعة و 182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها حوالي 18.2 قيراطًا.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن مؤخرا عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا أنه سيقوم بطرح أغنية قريبا وكتب: "قريبا.. أغنية تيك توك" كما كشف عن تعاون مرتقب مع الفنان أحمد فهمي، عبرصورة نشرها على حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

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وكتب رمضان قائلاً "قريباً"، ليشير الى تعامل غنائي بينهما في القريب العاجل، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهور رمضان الذي تساءل عن محتوى الأغنية الجديدة.