تراند اليوم : شاهد.. رانيا يوسف تنشر صور المتحرشين بها وتثير ضجة

قررت الفنانة المصرية، رانيا يوسف ، التراجع عن طريقة فضحها للمتحرشين بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضها لانتقادات كثيرة بسبب نشر الرسائل التى تحتوي على الألفاظ خادشة للحياء، وهو ما عرضها لهجوم شديد.

رانيا اكتفت بنشر صور المتحرشين بها بشكل مستمر، من خلال خاصية "ستوري" إنستغرام، وعلقت عليها: "متحرش، افضحي متحرش ومتخافيش، تم الاكتفاء بنشر صور فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة، لما تحتوي على ألفاظ خادشة، وسيتم تقديم بلاغ بها".

يذكر أن رانيا يوسف كشفت مؤخراً، تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حالة التعرض لذلك.

وكتبت رانيا عبر حسابها بموقع "تويتر": "نعم تعرضت للتحرش كلمه تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان، حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".