تراند اليوم : فنانة شهيرة تهدد المبررين للتحرش بهذا الأمر

انضمت الممثلة السورية نسرين طافش إلى حملة التوعية التي أطلقتها النجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن قضية التحرش بسبب واقعة الشاب المصري أحمد بسام زكي الذي يعرف بـ "متحرش الجامعه الامريكية" التي وُجهت له الاتهامات من قبل أكثر من 50 فتاة بأنه ارتكب بحقهن أفعالا غير أخلاقية واغتصاب.

وقال طافش في رسالتها:"إن التحرش لا مبرر له، وكل تبرير هو عذر أقبح من ذنب، مشيرة إلى أن التحرش هو ذنب المتحرش فقط، وكل متحرش مجرم، ولا مبرر للإجرام".

وهددت الفنانة بأن كل من يُبرر التحرش سوف تستخدم "البلوك" تجاهه، وقالت في تغريدة آخرى "كل من يبرر للتحرش، ايا كان المبرر، رح اعملو بلوك، في الاجرام لا وجود لحرية التعبير عن الجهل".