غادة عبد الرازق تتألق في عيد ميلادها ومفاجأة عائلية تدهشها

الخميس 9 يوليه 2020

غادة عبد الرازق

نشرت غادة عبد الرازق صور تجمعها بعائلتها خلال قضائها لعطلتها الصيفية، معبرة عن سعادتها بالمفاجأة التي أعدوها لها للاحتفال بعيد ميلادها بتجمع ابنتها وأحفادها وعدد من الأصدقاء في أجواء عائلية مرحة.



وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة رائعة باللون الأبيض والشعر الكيرلي، وسط حالة من البهجة التي جمعتها بأفراد عائلتها وأصدقائها

تحتفل غادة عبد الرازق بعيد ميلادها في يوم 6 يوليو من كل عام، وتستكمل عامها الـ55 هذا العام برفقة أحفادها وابنتها روتانا وعدد من الأصدقاء، وسط أجواء عائلية مرحة.

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نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال الأيام الماضية، فيديو يجمعها بزوجها المصور هيثم زنيتا، وظهرا في الفيديو وهما يجلسان في جلسة رومانسية ويشعلان النيران للتدفئة، وأرسلت غادة عبد قبلة إلى جمهورها.

وكانت غادة عبد الرازق أعلنت عن زواجها من هيثم زينتا خلال شهر رمضان، وفي أثناء استكمال تصوير مسلسلها سلطانة المعز، وأتمت مراسم الزواج في حفل زفاف بسيط بعد عيد الفطر. كما كشفتغادة عبد الرازق أن مشهد حنتها في مسلسل سلطانة المعز كان حقيقياً، حيث تم وقتها الاحتفال بزواجها من مدير تصوير العمل هيثم زينتا.

وعن قصة حبها لهيثم زينتا، كشفت التقارير الصحفية أن علاقة حب جمعت بينهما عام 2013 أثناء تصويرها مسلسل "حكاية حياة" الذي شارك فيه بدوره مدير تصوير، وتوجت هذه العلاقة بالزواج وقتها إلا أنهما انفصلا بعد مدة قصيرة، وبعد مرور 7 سنوات تقريباً عاد الحب من جديد يدق باب غادة عبد الرازق، لتتزوج هيثم زينتا أثناء عملهما مرة أخرى في مسلسل "سلطانة المعز".

تعاونت غادة عبد الرازق مع هيثم زنيتا في مسلسل “حكاية حياة” الذي عرض في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك.