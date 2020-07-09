نتفليكس تنهي "مغامرات صابرينا المخيفة"

قررت شبكة نتفليكس رسميا إلغاء مسلسل Chilling Adventures Of Sabrina (مغامرات صابرينا المخيفة) بعد طرح موسمين منه، وفقا لتقرير صادر عن موقع TV Line من مصادر داخل الشبكة.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قرار الإلغاء جاء بعد عدم تحقيق الموسم الثاني الجديد للمسلسل النجاح المرجو منه، والذي تجسد به النجمة الشابة كيرنان شيباك دور البطولة.

وتجسد كيرنان، شخصية "سابرينا سبيلمان"، الفتاة التي خلقت نصف آدمية والنصف الآخر شيطانة من الجحيم، تعيش حياة منقسمة تحاول خلالها الموازنة بين حياتها كمراهقة في مرحلة الثانوية، وبين كونها ملكة للعالم السفلي.

ويشارك في بطولة المسلسل نجوم شباب مثل روس لينش، والنجمة الكبيرة ميراندا أوتو التي سبق لها المشاركة في ثلاثية "ملك الخواتم"، وجافن ليثيروود، وتشانس بيردومو.