"نردستان" المغربية تفتتح مهرجان ليفربول للفنون العربية

تفتتح الفرقة المغربية "نردستان"، مساء الخميس، فعاليات مهرجان ليفربول الموسيقي للفنون والثقافة العربية، في بريطانيا، عبر حفل غنائي أونلاين.

ويطلق ثنائي "نردستان" وليد سليم ووداد، شرارة البداية لحفلات النسخة الجديدة والاستثنائية من مهرجان ليفربول الموسيقي العربي (Liverpool Arab Arts Festival)، الذي قرر منظموه إطلاق موسم 2020 بنسخة أونلاين، نظرا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ويحتضن المهرجان هذا العام توليفة موسيقية متنوعة بجانب العديد من الورش واللقاءات الموسيقية، من بينها حفل الفرقة الصحراوية (Daraa Tribes).

ويأتي المهرجان بالتعاون مع مؤسسة مرسم (Marsm) في لندن، المعنية بتصدير الموسيقى العربية لأوروبا بحفلات غنائية كبرى لنخبة من أشهر الفنانين والفرق الموسيقية بالعالم العربي وتقديمها للجمهور الأوروبي.

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فرقة "نردستان" تعد من أبرز التجارب الموسيقية المغربية حاليا، وتركز على مزج روح الشعر العربي الفصحى بالموسيقى الإلكترونية مع لمسات من الراب والهيب هوب والأفريكان ميوزيك.





انطلقت الفرقة في رحلتها الغنائية من فرنسا منذ قرابة 7 سنوات، ووضع حجر أساسها الثنائي وليد سليم ووداد، وتتغنى بقصائد كبار الشعراء، أمثال جبران خليل جبران ومحمود درويش.

وأطلقت الفرقة مؤخرا ألبومها الجديد الذي حمل اسمها "نردستان" وضم 16 أغنية.



