شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم صاحبة أجمل وجه عربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​ نشرت طبيبة التجميل سهيلة عبدو، وهي عضو مشارك وراعي مؤتمر kolkhida في جورجيا، على صفحتها الشخصية عبر إنستغرام، أن الفنانة نادين نسيب نجيم أختيرت كصاحبة أجمل وجه عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نجيم إلى جانب الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي.

وأرفقت الصورة بالقول: “بما اني عضو مُشارك وعضو راعي لمؤتمر kolkhida العالمي في جورجيا لدكاترة الجلدية والتجميل في العالم واليوم بما أنني دكتورة عربية، نتشرف بأن كل دول العالم المشاركة أجمعوا على أن وجه نادين نسيب نجيم هو الوجه العربي الذي يحمل كل مقاييس الجمال التي من رأي الدكاترة هي المقاييس الحقيقية للجمال”.

وأضافت: “أما انجلينا جولي فهي الوجه الغربي الذي يحمل مقاييس الجمال”، وتابعت: “أنا كعربية ذكر اسم ممثلة عربية كحاملة مقاييس الجمال الحقيقية يزيدني فخر ويسعدني لأنها تمثلني كعربية وتمثل كل النساء العربيات مبروك نادين نسيب نجيم الوجه العربي الذي يحمل مقاييس الجمال بشهادة كل دكاترة الجلدية والتجميل عالمياً”.

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