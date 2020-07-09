محامي سما المصري يدافع عنها يشراسة

تحدث أشرف ناجي الجندي، محامي سما المصري عن وجود "أيادٍ خفية" تحرك القضايا ضد موكلته لحبسها وإذلالها، حسب تعبيره.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أمس الأربعاء، أن المصري "لها أعداء كثيرون، وهم من تقدموا بمجموعة من البلاغات ضدها"، مشيرا إلى أنه "تم حبسها من قبل بسبب فيديوهات وصور مفبركة كانت منشورة على صفحات مقدمي البلاغات فقط، وتقدمت الفنانة ببلاغ للنائب العام ضدهم".

ولفت إلى أن سما "تحاكم في قضيتين بالتهمة ذاتها وهي التحريض على الفسق والفجور"، موضحا أن "القضية الأولى حكم عليها فيها بالسجن 3 سنوات، وتم الاستئناف على الحكم وتأجلت الجلسة إلى الـ9 من أغسطس المقبل لحين إحضار ما يثبت أن التهمة في القضيتين واحدة لأنه لا يجوز أن تحاكم مرتين على الاتهامات ذاتها".

وأكد أن حالتها النفسية "سيئة جدا لأنها تعرضت لمواقف صعبة جدا، مشدداً على أن موكلته "لم تخطئ حتى يتم إلقاء القبض عليها، ولم ترتكب أي جريمة تستوجب حبسها ومحاكمتها".

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وكانت محكمة مصرية أصدرت في نهاية الشهر الماضب، حكما بسجن سما المصري 3 سنوات واجبة النفاذ، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

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