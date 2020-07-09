داليدا بطلة غير مسبوقة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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أطلت الممثلة اللبنانية داليدا على جمهورها بتسريحة شعر جديدة، لتبدو مختلفة كليا عن طلاتها السابقة. بشعر مجعد ووجه بجمال طبيعي من دون مكياج نشرت داليدا صورة جذابة لها على حسابها الخاص على انستغرم. وحازت إطلالاتها على اعجاب كبير من متابعيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.