نادين نجيم الوجه الأجمل عربيا

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أجمع خبراء في مقاييس الجمال العالمي على أن الممثلة نادين نسيب نجيم تمتلك مقاييس الوجه الأجمل عربيا.
و نشرت سهيلة عبدو العضو المشارك وراعي لمؤتمر kolkhida في جورجيا.صورةً للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب صورة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، مُعتبرةً الأولى صاحبة الوجه الأجمل عربياً والثانية غربياً.
فكتبت عبدو في منشورها "بما اني عضو مُشارك وعضو راعي لمؤتمر kolkhida العالمي في جورجيا لدكاترة الجلديّة والتجميل في العالم، واليوم بما أنني دكتورة عربيّة نتشرف بأن كل دول العالم المشاركة أجمعوا على أن وجه نادين نسيب نجيم هو الوجه العربي الّذي يحمل كلّ مقاييس الجمال الّتي من رأي الدكاترة هي المقاييس الحقيقيّة للجمال".
وتابعت قائلةً "انجلينا جولي هي الوجه الغربي الّذي يحمل مقاييس الجمال. أنا كعربيّة، ذكر اسم ممثلة عربيّة كحاملة مقاييس الجمال الحقيقيّة يزيدني فخراً ويسعدني لأنها تمثلني كعربيّة وتمّثل كلّ النساء العربيّات. مبروك نادين نسيب نجيم الوجه العربي الّذي يحمل مقاييس الجمال بشهادة كلّ دكاترة الجلدية والتجميل عالمياً".
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