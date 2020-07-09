نادين نجيم الوجه الأجمل عربيا

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أجمع خبراء في مقاييس الجمال العالمي على أن الممثلة نادين نسيب نجيم تمتلك مقاييس الوجه الأجمل عربيا.

و نشرت سهيلة عبدو العضو المشارك وراعي لمؤتمر kolkhida في جورجيا.صورةً للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب صورة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، مُعتبرةً الأولى صاحبة الوجه الأجمل عربياً والثانية غربياً.

فكتبت عبدو في منشورها "بما اني عضو مُشارك وعضو راعي لمؤتمر kolkhida العالمي في جورجيا لدكاترة الجلديّة والتجميل في العالم، واليوم بما أنني دكتورة عربيّة نتشرف بأن كل دول العالم المشاركة أجمعوا على أن وجه نادين نسيب نجيم هو الوجه العربي الّذي يحمل كلّ مقاييس الجمال الّتي من رأي الدكاترة هي المقاييس الحقيقيّة للجمال".

وتابعت قائلةً "انجلينا جولي هي الوجه الغربي الّذي يحمل مقاييس الجمال. أنا كعربيّة، ذكر اسم ممثلة عربيّة كحاملة مقاييس الجمال الحقيقيّة يزيدني فخراً ويسعدني لأنها تمثلني كعربيّة وتمّثل كلّ النساء العربيّات. مبروك نادين نسيب نجيم الوجه العربي الّذي يحمل مقاييس الجمال بشهادة كلّ دكاترة الجلدية والتجميل عالمياً".