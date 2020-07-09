شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بخيت يعلن عن "لقاء الشعر والغناء" فى الأوبرا احتفالا بثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشاعر جمال بخيت عن حفل بعنوان "لقاء الشعر والغناء" تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، احتفالا بثورة 23 يوليو، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 23 يوليو فى تمام الساعة الثامنة، حيث نشر عبر صفحته الشخصية فى "فيس بوك" تغريدة معلقاً: لقاء الشعر والغناء .. مع مجموعة من أجمل أصوات الأوبرا (ريهام عبد الحكيم - وليد حيدر - رحاب مطاوع - أشرف وليد - أحمد صبرى - محمد شوقى - محمد متولى).. ونخبة من أجمل الموسيقيين بقيادة المايسترو محمد اعإسماعيل الموجي.

من ناحية أخرى طرح الشاعر جمال بخيت أغنية جديدة من كلماته، بعنوان "قوة مصر"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، وهي من ألحان وتوزيع محمد ضياء، غناء مالك، رغدة جمال، عمر حبيب، ندى مدحت، ومن إنتاج، مدينة الإنتاج الإعلامى.

وبمشاهد مبهجة من ثورة 30 يونيو، وصور للمشروعات القومية، التي نفذتها الدولة، خلال السنوات الماضية، وصور الشهداء، والمشاهد التاريخية التي تعكس عظمة مصر، وصور للرئيس السيسى في الأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية، وظهور لعلماء مصر تقول كلمات الأغنية " قوة مصر.. عزة مصر.. إرادة مصر.. وخير وسلام... دول أولادها دول أوتادها.. دول مددها عام ورا عام".