شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد توم هانكس الـ 64.. أسباب جعلت نجم هوليود يعيش طفولة مضطربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجم توم هانكس الـ 64 حيث يحتفل اليوم بتلك المناسبة وسط احتفاء من جانب محبيه وعشاقه حول العالم بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب في السينما العالمية بفضل الأفلام الذى قام ببطولتها وشكلت له جماهيرية عريضة لا تزال تزيد بمرور الوقت.



توم هانكس

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هانكس الذى ولد زي النهارده وتمكن من لعب أعقد الأدوار نسلط الضوء علي طفولته خلال السطور التالية، حيث لم يكن توم هانكس يتمتع وفقاً لما قاله في أكثر من برنامج حوالي بعدما أصبح نجم بمقومات الكاريزما الذى يتمتع بها حالياً، ودوماً ما كان يعزف لأن يكون وحيد بعيداً عن الجميع.



توم هانكس فى مرحلة الشباب

والسبب في ذلك كان راجع لكون أبيه وامه انفصلا حينما كان في الخامسة من عمره، كما أنه لم ير والدته منذ أن كان في العاشرة، .. أيضاً كان والده دائم التنقل مما جعله ينتقل معه من منزل لآخر، وبالتالي كل ما سبق شكل في وجدانه الركون لنفسه أكثر وعدم التمتع بعلاقات صداقة موطدة، مما جعله يشعر أحياناً بالاضطراب ويفضل العيش وحيداً إلا أن القدر خبأ له أن يتمتع بعلاقات كثيرة بسبب عمله فيما بعد، إثر التحاقه بمهنة التمثيل وبزوغ نجمه فيها.