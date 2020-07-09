شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض أولى حلقات "جمجوم وبم بم" على إحدى المنصات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبم بم"، للفنانين محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد سلام اليوم الخميس، وذلك على إحدى المنصات الإلكترونية.

وينتمى المسلسل إلى تيمة أعمال الرعب لكن بشكل كوميدي من خلال شخصين هما "جموم" و"بم بم" يكونان فريق لعمل شركة تحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" للعمل علي مكافحة ومحاربة الخوارق وتقع لهم العديد من المفارقات الكوميدية فى كل مكان يذهبوا له لمزاولة عملهم.



جمجوم وبم بم

مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

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وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف مثل الفنان شريف رمزى، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.

أما محمد سلام فيشارك فى بطولة فيلم "الغسالة" الذى تم الانتهاء من تصويره، ومقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وأحمد فتحى وعدد من ضيوف الشرف مثل شيرين رضا ومحمد ثروت ومحمود الليثى، وتأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز.