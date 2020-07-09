شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر صورة لنايا ريفيرا قبل اختفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم النجمة العالمية نايا ريفيرا الكثير من المواقع الفنية الشهيرة وذلك بعد أن كشفت التقارير أن نايا ذات الـ33 عاما قد تكون تعرضت للغرق فى بحيرة بيرو بكاليفورني، وذلك بعد استئجارها قاربا صغيرا لقضاء وقت ممتع مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، فقد عثر عليه وهو نائما مرتديا سترة النجاة بينما كان يجلس فى القارب بمفرده ولم تكن معه نايا نجمة مسلسل "Glee" وتركت سترة النجاة الأخرى فى القارب، ما جعل الكثيرون يتوقعون أنها غرقت بالفعل خلال رحلتها البحرية.



اخر بوست نايا

ولم يعلم الكثيرون أن نايا ريفيرا كانت دائما تتباهى بحبها لابنها، وكانت آخر صورها نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" التى تضم أكثر من 2 مليون شخص، كانت وهى تقبل ابنها وعلقت عليها "نحن الاثنين فقط" وذلك يوم الثلاثاء الماضى أى قبل يوم واحد من حادث اختفائها.

وجاء نشرها لهذه الصورة مع طفلها فقط ليثير التكهنات أن حياتها ستنتهى بجانب طفها بعد ساعات من الكشف عن هذه الصورة.