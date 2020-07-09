شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى :المرأة قوية لأنها تستمر بقوة بالرغم من الخوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة هند صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، موجهة نصيحة لكل النساء، قائلة: "المرأة قوية؛ لا لأنها لا تخاف ولكن لأنها تستمر بقوة بالرغم من الخوف".



هند صبري

وكانت أبدت النجمة التونسية هند صبري رأيها على قضايا التحرش، بعد إثارة الرأي العام المصري لقضية تحرش طالب بأكثر من 50 فتاة لابتزازهن من أجل اغتصابهم.



هند

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وقالت هند صبري في منشور لها عبر حسابه الشخصي: "في نطاق أوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله -ما عدا قلة محظوظة- تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي وكتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل".

وأضافت هند صبري: "أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت، التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليك أنتى، شكرا لكل الفتيات اللاتي خرجن عن صمتهن من اجل كرامتهن ومن اجل كرامة الأخريات، وشكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن".

وكانت النجمة التونسية هند صبرى، علقت على فوزها كأفضل ممثلة بجائزة النقاد للأفلام العربية عن فيلم "نورا تحلم"، ونشرت النجمة صورة لها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام من أحد مشاهدها بالفيلم. وكتبت هند: "سعيدة وممتنة بجائزة النقاد للأفلام العربية كأفضل ممثلة عن فيلم نورا تحلم من مؤسسة الفيلم العربى تزامنًا مع عرضه على نتفليكس".