شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على سيارة نايا ريفيرا بعد ساعات من تقارير تفيد غرقها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من التحريات التى أجرتها الشرطة بعد وقعة اختفاء النجمة نايا ريفيرا وانتشار تقارير تعرضها للغرق، كشفت التحريات أن سيارة نايا الـ" G-Wagon " كانت تتواجد في موقف السيارات الموجود بالقرب من شركة تأجير القوارب، وكانت حقيبة النجمة الشهيرة موجودة فى داخل السيارة، وذلك حسب موقع " TMZ " .



سيارة نايا ريفيرا

وكان اسم النجمة العالمية نايا ريفيرا حديث الكثير من المواقع الفنية الشهيرة، بعد أن كشفت التقارير أن نايا ذات الـ33 عاما قد تكون تعرضت للغرق في بحيرة بيرو بكاليفورنيا، وذلك بعد استأجارها قارب صغير لقضاء وقت ممتع مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، فقد عثر عليه وهو نائما مرتديا ستره النجاة في القارب بمفرده ولم تكن معه نايا نجمة مسلسل " Glee " وتركت سترة النجاة الأخرى في القارب ما جعل الكثيرين يتوقعون ان نايا قد غرقت بالفعل خلال رحلتها البحرية.

ولم يعلم الكثيرون أن نايا ريفيرا كانت دائما تتباهي بحبها لأبنها، وكانت آخر صورها نشرتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " التي تضم أكثر من 2 مليون شخص ، كانت و هي تقبل ابنها و علقت علي الصورة فكتبت : " نحن الأثنين فقط " و ذلك يوم الثلاثاء الماضي أي قبل يوم واحد فقد من حادث اختفائها، وجاء نشرها لهذه الصورة مع طفلها فقط ليثير التكهنات أن حياتها ستنتهى بجانب طفها بعد ساعات من الكشف عن هذه الصورة.