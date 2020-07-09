شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تكشف الحالة الصحية لزوجها أحمد فهمى فى صورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لزوجها النجم أحمد فهمى مع صديقه الفنان على ربيع، ظهر خلاله عدم استطاعته الوقوف بسبب آلام إصابته فى الركبة نتيجه مباراة كرة القدم.

كما كشف النجم أحمد فهمى لـ"الخليج 365" تفاصيل إصابته بشرخ فى ركبته، موضحاً أنه كان يلعب مباراة كرة قدم مع أصدقائهالأسبوع الماضى كما اعتاد، وتعرض للإصابة فى ركبته واعتقد أنها مجرد كدمة، إلا أنه شعر بآلام بعدها واتجه لعمل أشعة عليهاليكتشف وجود شرخ بها وطلب الطبيب الراحة لمدة أسبوعين حتى تستعيد عافيتها. Advertisements

وأشار فهمى إلى أنه يتعامل مع الإصابة بشكل طبيعى، حيث يتحرك داخل وحول المنزل للضرورة، لكن دون بزل مجهود كبير عليها حتى لاتحدث أى مضاعفات، لافتاً أن من حسن حظه عدم ارتباطه بتصوير أعمال فنيه فى الوقت الحالى حتى لا يعطل التصوير، إلا أنه يعمل علىالتحضير لاستكمال فيلمه الجديد "حلم سوسن" خلال الفترة المقبلة.

وعن عودة آلام المرىء مرة أخرى أكد فهمى أن هذه الآلام لم تنته رغم إجراء عملتين جراحيتين بـ"الليزر" خلال الفترة الماضية آخرها فىبلجيكا أثناء تصوير مسلسله الأخير "رجالة البيت" الذى تم عرضه فى شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى أنه قرر السفر إلى فرنسا منتصفشهر يوليو الجارى لعمل فحوصات جديدة لمعرفة سبب تجدد الآلام مرة أخرى.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز والذى كان مقرر طرحه فى عيد الفطرالماضى إلا أن قرار غلق دور العرض بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيل العمل الذى يشارك فى بطولتهمحمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.