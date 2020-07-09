هكذا علقت بيلا حديد على إزالة "إنستغرام" لمنشور لها عن فلسطين‎

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"الخليج 365" من بيروت: هاجمت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد تطبيق ”إنستغرام”، بعد قيامه بإزالة منشور لها عن والدها الملياردير الأمريكي ذي الأصل الفلسطيني محمد حديد، وفخرها بالجنسية الفلسطينية.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن عارضة الأزياء بيلا حديد (23 عامًا) نشرت عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، والتي تحتوي على أكثر من 31 مليون متابع، صورة لجواز السفر الأمريكي الخاص بوالدها محمد حديد، والتي توضح أن مسقط رأسه هو دولة فلسطين، وأرفقت المنشور بعبارة “ فخور لأني فلسطيني“.

وسرعان ما حذف تطبيق إنستغرام المنشور، وشاركت بيلا متابعيها بصورة من تعليق إنستغرام لإزالة الصورة، وهو التعارض مع مجتمعهم وإرشاداته من حيث منع التنمر والإساءة، ومنح مجتمعهم الشعور بالحماية والأمان.

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