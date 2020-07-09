شكرا لقرائتكم خبر عن "نور الحبيبى"..طارق عبد الحليم وأحمد جوهر وتامر حجاج فى أوبريت ديني جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء فى مقدمتهم طارق عبد الحليم، لتقديم أوبريت غنائي دينية بعنوان "نور الحبيبى"، من كلمات سليمان خليل، وألحان تامر حجاج، وتوزيع تامر صقر، ويشارك فى الأوبريت من المطربين تامر حجاج، وأحمد جوهر، وأحمد بكرى.

من ناحية أخري شارك طارق عبد الحليم مؤخرا مع عدد من نجوم الغناء أوبريت وطنى جديد بعنوان "كلنا مع بعض" الذى شارك فى غنائه المطربون اسماعيل الليثى، هيثم سعيد، نجوان، الجزائرى عبد النور حسن، جواهر، أحمد حلمى، على حسين، سما، مصطفى غانم.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال الملحن تامر حجاج هي أغنية اصيل للمطرب أحمد شيبه في مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس.

مسلسل الفتوة من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الممثلين.