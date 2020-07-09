شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "سلام يا غالية" تزيد جراح حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد عدد من أصدقاء الفنان حمادة هلال نشر أغنية "سلام يا غالية" التى غناها حمادة هلال فى سياق أحداث مسلسل "قانون عمر" بعد وفاة والدته بالمسلسل، وتم تركيب صورته مع والدته على الأغنية، والمفارقة أنه غناها لأمه فى المسلسل والآن يغنيها لأمه الحقيقية التى فقدها أمس. Advertisements وكان حمادة قد قدم الشكر لكل من قدم له التعازى والمواساة فى وفاة والدته، التى رحلت بعد صراع مع مرض السرطان، صباح الثلاثاء، طالبا الدعاء بالرحمة والمغفرة لها. وكتب هلال، عبر حسابه على تويتر: "أشكر كل من قدم لى التعازى والمواساة فى وفاة والدتى، واللى حاول يكلمنى أثناء فترة مرض والدتى أو بعد الوفاة أو حاول يكون معايا فى أزمتى، سامحونى لو ما قدرتش أرد على أى حد فيكم وشعور كل واحد على راسى".

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