شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أوزرلي تعلن عن مشروعها الخاص في برلين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرّحت الفنانة التركية مريم أوزرلي عن افتتاح أول مطعم لها قريباً، حيث ستقدم فيه طعام صحي وذلك في برلين عاصمة ألمانيا، وأطلقت عليه أسم “نوش نوش”.

وأعلنت الممثلة المعروفة في الوطن العربي بشخصية “السلطانة هويام” عن مشروعها الجديد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وأشارت إلى أنها ستقدم في مطعمها الجديد الحلويات والأطعمة الصحية، واستعرضت كمية كبيرة من الشوكولا والآيس كريم والمربى وزيت الزيتون الصحي، وأنواع من المشروبات الساخنة منها الشاي والقهوة.

وظهرت النجمة المقيمة في ألمانيا في غاية الحماس والسعادة وهي تعلن عن افتتاح محلها الجديد في 10 تموز من الشهر الجاري.

Advertisements

يذكر أن أوزرلي تغيب عن الساحة الدرامية منذ أربع سنوات، حيث كان آخر عمل درامي لها مسلسل “ملكة الليل ” الذي عرض في عام 2016، وشاركها في بطولة العمل مراد يلدريم، وأوغور بولات.