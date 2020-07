شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجاح جديد يحققه كليب rain on me لليدي جاجا وإريانا جراند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال كليب النجمة العالمي ليدي جاجا " rain on me " الذي قدمته مع النجمة الشهيرة إريانا جراند يحقق المزيد من النجاحات ، فبعد سلسلة طويل حصدها العمل من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقي و الغناء ، استطاع الكليب أن يحقق أكثر من 139 مليون مشاهدة علي " يوتيوب " ، و ذلك خلال شهر ونصف فقط من إطلاقه .

و كان الملايين من عشاق النجمتين توقعوا نجاح العمل لمجرد انه يجمعهما معا فمن المعروف أن جاجا وجراند هن من أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم و بمجرد وجودهن باي عمل فني يعد وثيقة نجاح لهذا العمل.

كلمات احدي مقاطع أغنية Rain On Me

[Verse 1: Lady Gaga]

I didn't ask for a free ride

I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothing at all

[Pre-Chorus: Lady Gaga]

It's coming down on me

Water like misery

It's coming down on me

I'm ready, rain on me

[Chorus: Lady Gaga]

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]

Rain on me

Mmm, oh yeah, baby

Rain on me

[Verse 2: Ariana Grande]

Livin' in a world where no one's innocent

Oh, but at least we try, mmm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don't lose my mind, baby, yeah