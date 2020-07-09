شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ 3 ملايين مشاهدة لكليب ‏‎ "bon voyage"‎‏ لكارول سماحة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيديو كليب‎ "bon voyage" ‎للفنانة اللبنانية كارول سماحة، فى تخطى حاجز الـ3 ملايين مشاهدة ‏منذ بداية عرضه من خمسة أيام حتى الآن، والذى تعاونت فيه كارول للمرة الأولى مع لايف ستايلز ‏ستديوز، والمخرجة بتول عرفة‎.‎

‎"bon voyage"‎ إخراج بتول عرفة، وشارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خير وكارول سماحة ‏والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف‎.‎

وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، ما أهل الفنانة كارول سماحة لاحتلال التريند الأول فى تويتر، وسط ‏إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة إلى الاختلاف الكبير فى ‏أداء سماحة التى اظهرته المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب‎.‎

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وظهرت كارول سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات ‏طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الاولى لها بفيديو كليب ‏غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الأوروبى، وجودة الألوان ‏العالية التى عملت على ضبطتها لمدة أسبوع للخروج بأفضل صورة.‏