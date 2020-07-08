بينهم منير وآسر ياسين وأحمد سعد.. فنانون يعلقون على التحرش الجنسي بالفتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استطاعت قضية الشاب الذي تحرش وابتز عدد كبير من الفتيات، أن تخلق حالة من الجدل في المجتمع المصري، وانتشرت كالنار في الهشيم، وتفاعل عدد كبير من الجمهور معها فضلًا عن مشاركة عدد من الفنانات تجربتهن مع التحرش، ولم يقف الفنانون مكتوفي الإيدي بل أعلن عددًا كبير منهم عن رأيه في هذه القضية التي كانت ومازالت محل جدال.

الخليج 365، يستعرض لكم كيف تفاعل الفنانين مع قضايا التحرش بأشكالها:

محمد منير

علّق الفنان محمد منير على أزمة قضايا التحرش الجنسي المثارة مؤخرا، وقدّم منير اعتذارا لكل الفتيات بشأن ما يتعرضن له، عبر "تويتر"، قائلًا: "لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي وعلي طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الأمثال في الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بهاـ اعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".

أحمد سعد

الفنان أحمد سعد، حرص على التعليق على قضايا التحرش المثارة أيضًا، من خلال حسابه بـ"إنستجرام" إذ قال: "محدش في الدنيا هيقضي على التحرش غير الرجالة، مش بعدم التحرش، لاء الناس الشرفاء كثير، لكن بمساعدة الراجل ابن البلد الجدع لما بيشوف أي ست في راجل مش هنقول راجل في ذكر، بيضايقها".

Advertisements

آسر ياسين

كما ناشد الفنان آسر ياسين، صناع الأعمال الفنية، بضرورة التصدي لهذه القضايا الخطرة، وعدم عرضها في الأعمال الفنية بشكل عادي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"إنستجرام"، قال فيه: "موضوع التحرش ده قديم مش جديد، مش هقعد أقول كلام له علاقة بأن الأهالي تاخد بالها من بناتها، وإن البنات تشتكي لو حد قالها حاجة لأن ده بديهي، "فيه مسؤولية فنية على أصدقائي من الفنانين مخرجين ومنتجين وممثلين، يعني من فترة مش كبيرة كانت فيه أعمال بتتعامل مع موضوع التحرش إنه عادي، وعادي إن البطل يلمس الست وإن الست الأجنبية مستباحة لأنها أجنبية، وفي الآخر البطل بيتحب وينتصر".

إياد نصار

الفنان إياد نصار، تفاعل مع قضايا التحرش أيضًا، وطالب بأن يتم معالجة المتحرش بمستشفى الأمراض العلقية ولا يدخل السجن، وقال عبر حسابه بـ"فيسبوك": "بقترح إن التحرش يخرج من منطقة الجناية ويعامل معاملة الامراض النفسية الخطيرة، التي تستدعي يتحط المتحرش في مستشفى الامراض العقلية ويخضع لعلاج شديد.. شديد جدا..(اصله ده انسان مش فاهم ان العلاقه بتحصل بموافقة الطرفين.. ده شخص عنده خلل في دماغه).. فالاهل ممكن تقبل ان ابنها يكون متحرش وخارج من السجن.. (شب وطايش-مع ابتسامه غبيه).. بس مش حتقبل يكون مريض نفسي وبيتعالج.. بكده كل واحد حيعرف يربي ابنه انه مايطلعش مجنون".

مراد مكرم

أعرب الفنان مراد مكرم عن استيائه من سماع ما حدث مع بعض الفتيات اللائي تعرضن للتحرش، وعبر حسابه بـ"فيسبوك"، حرص على توجيه عدة نصائح للأباء والأمهات: "من امبارح بالليل لما بنتي قالتلي علي موضوع المتحرش والمغتصب ده وأنا مانمتش وقاعد بقرا في الموضوع، بنتك أمانة في رقابتك ليوم مماتك، حتي بعد ما تتجوز، انت برضه ابوها و سندها و ضهرها.. وانت يا أم نفس الشئ، انت الحضن و الحنان والاحتواء.. أوعوا حاجه تبعدكم عن بناتكم.. ولا شغل ولا فلوس ولا سفر".

مصطفى درويش

قرر الفنان مصطفى درويش، دعم ومساندة الفتيات ضحايا التحرش، عن طريق محاميين دون مقابل، وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"إنستجرام": "أنا بناشد البنات اللي حصلها الواقعة دي تتقدم ببلاغ، ولو عندهم مشاكل مادية أنا عندي طاقم محاميين وأنا متبرع ليهم من غير ولا مليم، متخافوش إحنا في ظهركوا، ولو أي واحد كلب اتحرش بيكم، احنا معاكوا".