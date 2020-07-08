أحمد عز: نتبرع بأجورنا في “علاء الدين” لأسر الشهداء والطواقم الطبية

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان المصري أحمد عز عن إقامة عرضين من مسرحية «علاء الدين» لأسر شهداء الجيش والشرطة والطواقم الطبية يومي 23 و24 من الشهر الجاري علي مسرح «كايرو شو».

وقال عز في تصريحات صحفية له، إنه اقترح هذه المبادرة على فريق عمل المسرحية، ولاقت إعجابهم ورحبوا بها بشدة بدعوى أنها أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء والطواقم الطبية، مضيفاً أنه تقرر تخصيص عرض يوم 23 يوليو لأسر شهداء الشرطة والجيش بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وتابع: سيتم تخصيص عرض يوم 24 يوليو للطواقم الطبية تقديراً لجهودهم في أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة إلى الآن، وسوف نتبرع بأجورنا في العرضين، وهو إجراء لا يذكر مقارنة بجهودهم الوطنية العظيمة.

ويشارك في بطولة (علاء الدين) تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، هشام إسماعيل وكريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.