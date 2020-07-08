د. هراتش يطلق صرخة بعد تدهور صحة القديرة رينيه الديك

ناشد طبيب التجميل د. هراتش سغبزريان المعنيين بمساعدة الفنانة اللبنانية القديرة رينيه الديك التي تتواجد حالياً في دار المسنين في منطقة جبيل – كفرحتى، وصحتها تتدهور وسط حالة من اللامبالاة من قبل المعنيين.

د. هراتش الذي سبق وتواجد الى جانب رينيه الديك وساعدها في أكثر من مناسبة أطلق صرخة عبر حسابه على انستغرام وقال: “من المعيب أن يتم ترك كبارنا بدار العجزة في آخر ايامهم…رينيه الديك كانت اول ممثلة لبنانية ظهرت في الخمسينيات”.

وكانت الفنانة اللبنانية القديرة رينيه الديك، قد خضعت منذ أسابيع لعملية جراحية في مستشفى سان لويس في مدينة “جونيه”.

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نذكر ان رينيه الديك كانت قد تعرضت لعارض صحي في حزيران 2019 حيث سارع طبيب التجميل د. هراتش سغبزريان الى طلب الإسعاف لنقلها الى المستشفى وذلك بعدما اتصلت به طالبة النجدة بسبب سوء حالتها الصحيّة.

وكان د. هراتش قد كرّم رينيه الديك في عام 2016 في مهرجان الزمن الجميل.

رينيه ممثلة مسرح لبنانية شهيرة، من بين أعمالها: مسلسل “ليالي شهرزاد”، فيلم “المخطوف”، ومسرحية “فيلم أميركي طويل”.