ماندي مور: لن أسامح ريان آدامز

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت المطربة والممثلة الأمريكية ماندي مور أنها لن تسامح طليقها المطرب ريان آدامز على تصرفاته معها في فترة زواجهما، رغم اعتذاره عن كل الإهانات التي سببها لها ولـ(6) نساء أخريات.

وقالت مور إن آدامز اعتذر علانية وبصفة عامة، بينما كان من المفترض أن يتصل بها ويعتذر لها بصفة شخصية عن الإهانات والاعتداءات التي تعرضت لها إبان فترة زواجهما التي استمرت 7 سنوات من 2009 وحتى 2016.

وكان المطرب الأمريكي قد أعلن أنه تغير تماماً، مقدماً اعتذاره عن المعاملة السيئة التي بدرت منه تجاه مجموعة من النساء من بينهن طليقته ماندي مور، التي كانت اتهمته بالتسلط والديكتاتورية وإهانتها لفظياً وجسدياً في سنوات زواجهما وحتى طلاقهما رسمياً عام 2016.

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وأوضحت مور أنها طوت صفحة آدامز، ولا تريد منه اعتذاراً، ولكنه لكي يبرئ ساحته كان يجب أن يتأسف لها شخصياً عما بدر منه لسنوات طوال، ومع ذلك فهي لا تكرهه، وكل ما يهمها هو أسرتها وزواجها الحالي من تيلور غولدسميث.

من جهة أخرى، تستعد ماندي مور للترويج لألبومها السابع الذي طرحته في الأسواق في 6 مارس الماضي، قبل أن تتوقف حركة الطيران والحفلات بسبب انتشار وباء كورونا.

وتخطط المطربة الأمريكية للقيام بجولة في دول أمريكا الشمالية والعالم للترويج لألبومها Silver Landings الذي طرحته بعد توقف 11 عاماً، وكان آخر ألبوم لها هو «أماندا لي» الذي أصدرته عام 2009.