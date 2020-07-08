Jul 08, 2020
خرجت الإعلامية مي حلمي، لتتحدث عن الأزمة التي تواجهها مع زوحها الفنان محمد رشاد، وذلك بعدما ظهرت وهي تبكي بمقطع فيديو، كاشفة بعضاً من تفاصيل القضية بينهما وبين أحد الأشخاص دون ذكر اسمه.
وأكدت مي حلمي في الفيديو وهي متأثرة جداً انها ستدعم زوجها محمد رشاد وستقف الى جانبه في أزمته، وأشارت ان هناك من يريد ان يحجز على منزلهما وكل ممتلكاتهما بسبب إخلال في العقد، وقد حكم عليه بمبلغ 5 ملايين جنيه.
وقالت باكية: “لما تصحى من النوم دون سابق إنذار، تلاقي حد عايز يحجز على بيتك ويدمر اسمك وحياتك هتعمل إيه، بدعم جوزي وبقول كفاية وقف حال فينا، فيه قضية وعشان العقد وحاجة تبع محمد رشاد في الغناء والمبلغ كان 5 مليون وفضل يطلع وينزل”.
واكملت مي حلمي متهمة أحد الأشخاص دون ذكر اسمه بانه يريد ان يؤذي زوجها وأن يسجنه وان يؤذيا أيضاً ويقتحم منزلها دون سابق انذار وقالت: “ليه عايز تحبسه ليه عايز تأذيه وتأذينا في أسمينا وشغلنا وحياتنا، عشان شرط جزائي غناء في عقد 4 سنين كفاياك وقفت حاله”.
كما انتشر هاشتاغ #ادعم_محمد_رشاد عبر مواقع التواصل في إشارة لدعم الجمهور لنجم اراب آيدول في أزمته الأخيرة.
وكان محمد ومي قد دخلا القفص الذهبي في آذار 2019 بحضور عدد من الاصدقاء. وفي كانون الثاني أعلنا انهما فقدا طفلهما الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة خطيرة تهدد محمد رشاد ومي حلمي والأخيرة تظهر باكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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