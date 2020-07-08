شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي عن التحرش : "المشكلة فى العقول مش فى اللبس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال قطاع كبير من الفنانات يتحدثن عن التحرش، فمنهن من يكشف عما تعرضن له من مضايقات في إطار مطالبة الفتيات بعدم الخوف من أحد، في حين يتطرق كثيرين لمشكلة التحرش الأساسية ومحاولة فهمها، مثلما حدث مع الفنانة ناهد السباعي التي شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك بصورة علقت عليها على أن مشكلة التحرش لا تتعلق بالزي وإنما بالعقول.

من خلال نشر صورة ظهر فيها شاب في المترو لا ينظر لفتيات بجانبه رغم زيهم، في حين يركز شخصين آخرين مع فتيات محجبات ويرتدن العباية.



ناهد السباعى

Advertisements

وقد بدأت الفنانة ناهد السباعى الاستمتاع بالصيف حالياً، مثلما ظهر عبر حسابها على موقع فيس بوك حين نشرت صورة عبر خاصية الاستوري مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى ظهرا فيها معا، وعلقت عليها قائلة: "أهلاً بالصيف"، وذلك بعدما شاركت مؤخراً خلال ماراثون دراما رمضان الماضى مع الفنان يوسف الشريف فى مسلسل "النهاية"، والتي لعبت فيه دور زوجته خلال أحداث المسلسل.

وكانت الفنانة ناهد السباعي علقت على الجدل المثار حول تصريحات الفنان يوسف الشريف حول اشتراطه عدم ملامسة النساء في عقوده المبرمة مع شركات الإنتاج، قائلة: "أنا بدافع عنه لأني بدافع عن حرية الناس عموماً في آرائهم طالما أنها مابتعارضش مع حريتي".



وأكملت ناهد السباعي، في مداخلة عبر تطبيق زووم، عبر برنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "الناس بتدافع عن حريات كتيرة الفترة دي إشمعنا يوسف مش متقبلين حريته؟، لازم نحترم حرية الاختيار الناس بتدافع عن الحرية الجنسية والعقيدة ليه تنتقدوا شخص عنده قناعات مختلفة معايا".

وتابعت السباعي، الطرفين أحرار أنا حرة في رأيي وهو حر في رأيه لازم نتقبل بعض، يوسف فنان كبير جداً وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهده كبيرة جداً في مسلسل النهاية، دي شروطه في الشغل اللي مش عاجبه مايشتغلش معاه".