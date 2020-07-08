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جلسة تصوير جديدة لميريام فارس بعدسة ابنها "جايدن".. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها، مشيرة إلى التقاط ابنها الوحيد "جايدن" الصور لها، وعلقت ميريام علي الصور قائلة :"بواسطة جايدن"، ظهرت بها بشكل عفوي في منزلها.

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ميريام فارس
ميريام فارس

 

وكانت الفنانة ميريام فارس قد أعربت عن استعدادها النزول في الشارع للتظاهروالاحتجاج والوقوف في صفوف المتظاهرين في لبنان احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدة أنها خرجت من قبل إلى الشارع مع عائلتها للتظاهر.

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وقالت الفنانة ميريام فارس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت :"سبق ونزلت على الشارع أنا وعائلتي ومستعدين نرجع ننزل مع كل الناس لأنو اللي عم بصير صايبنا كلنا والوضع بطّل محمول على كل الأصعدة".

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وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، قررت استغلال فترة الحجر الصحى بسبب تفشى المستجد "كوفيد 19"، لتحضير الكعك والمعمول، ونشرت ميريام مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، أثناء استعدادها بارتداء "القفازات" لتحضير الكعك، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "بلّش تحضير معمول وكعك العيد.. خليك بالبيت.. الحجر الصحى".

 

وفى سياق متصل تحرص الفنانة ميريام فارس على قضاء وقت ممتع مع ابنها جايدن فى فترة الحجر المنزلى، وعدم الخروج منه، للحد من انتشار فيروس كورونا، وشاركت ميريام جمهورها بمقطع فيديو طريف وهى تخبز فى المطبخ مع نجلها جايدن ويعدان البسكويت، كما شاركت ميريام فارس، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهى تمارس فى المنزل، وكتبت على الفيديو قائلة: "الرياضة خلال الحجر الصحى غير يوميات الحجر خليك بالبيت".

 

فى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعاً على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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