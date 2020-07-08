نشرت الفنانة والمذيعة أروى صورا جديدة، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت أروى مرتدية بنطلون زيتي كاجوال مع تيشرت وجاكيت أسود مع شعر منسدل أصفر .
وكتبت معلقة على صورها :"نفسي أسافر هفرقع خلاص "
وحاز الفيديو عل اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :
عندك حق والله منتهى الملل
يارب كل حاجة تفتح
لما تسافرى خديني معك
يذكر أن الفنانة أروي شاركت مقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020.
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كانت هذه تفاصيل خبر أروى تشكو لجمهورها بسبب تقييدات كورونا على انستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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