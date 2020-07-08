محمود حميدة بالجلباب مع أصدقائه فى واحة سيوة

شارك النجم محمود حميدة جمهوره بصور جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "

وظهر في الصور بصحبة أصدقائه بجلباب بسيط ومن التقاليد المميزة لأهل واحة سيوة.

وكتب حميدة معلقًا على الصور :"كل شئ ينتهى ،حتى اللحظات الجميلة مع الاهل والاحباب والارض الجميلة "

يذكر أن آخر أعمال محمود حميده فيلم "الغسالة"، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس، وكتبت "فركش".

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"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد

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محمود حميدة ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام