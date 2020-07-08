محمود حميدة بالجلباب مع أصدقائه فى واحة سيوة

شارك النجم محمود حميدة جمهوره بصور جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "
وظهر في الصور بصحبة أصدقائه بجلباب بسيط ومن التقاليد المميزة لأهل واحة سيوة.
وكتب حميدة معلقًا على الصور :"كل شئ ينتهى ،حتى اللحظات الجميلة مع الاهل والاحباب والارض الجميلة "
يذكر أن آخر أعمال محمود حميده فيلم "الغسالة"، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس، وكتبت "فركش".
"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد
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محمود حميدة ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام
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