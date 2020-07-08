هشام عباس يوضِّح أنّ "ناري نارين" أحد أقرب الأغنيات إلى قلبه

كشف المطرب هشام عباس عن أعماله الغنائية الأقرب إلى قلبه والتي كانت سر تحول في مشواره الفني.

وقال هشام عباس إن هناك أكثر من أغنية قدمها لجمهوره كانت نقطة تحول في مسيرته الغنائية ويحب هذه الأغنيات على المستوى الشخصي لأنها حققت نجاحات كبيرة وسط جمهوره، وأشار إلى أنه على رأسها أغنية "ناري نارين" التي طرحت في عام 2000 وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن الكبير رياض الهمشري والموزع الموسيقي المتميز طارق مدكور.

واستكمل أن هناك كل من أغنية "ليل الشتا طويل، ومش هاين عليا، ومين اللي جوه في قلبي، ويا ليلة، وأنا أعمل إيه"، وغيرها من الأغنيات التي تعتبر علامات في حياته الفنية.

وطرح هشام عباس مؤخرًا ألبوم "عامل ضجة" والذي ضم 11 أغنية هي: "عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادي وتوزيع موسيقى توما، و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، و"شاري بالغالي" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، و"الفترة اللي فاتت" كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هاني ربيع، و"اهربي" كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي هاني ربيع.

وتضمن الألبوم أغنية "حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما، و"أغلى من العين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى توما، و"بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، و"أنا تاعب قلبي" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي كريم عبدالوهاب، و"السكة خضرا" كلمات وائل الغرياني وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب، و"حاجات" كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي هاني ربيع

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