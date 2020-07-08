وفاء الكيلاني تُسكت زميلتها.. وتفرض شخصيتها (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير عبر إنستغرام، مقطع فيديو للإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، يعود لفترة بداياتها في تقديم البرامج.

وظهرت الكيلاني في مقطع الفيديو في أحد البرامج على قناة ART، إلى جانب زميلتين لها في برنامج لتبادل التهاني، وتبدأ المذيعة الأولى التي لم يتمكن الجمهور من التعرف عليها بالحديث، إلا أنها لا تتوقف حتى تتدخل الكيلاني وتقوم بمقاطعتها من أجل فرصتها في الحديث.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو؛ إذ علق بعضهم بأن الكيلاني شخصيتها قوية منذ البداية، وهو ما جعل منها إعلامية ناجحة، وهو ما يثبته قيامها بالحديث على الرغم من استمرار زميلتها الأولى في الكلام، فيما بقيت الزميلة الثانية صامتة ومن دون حديث؛ لأنها لم تفرض قوتها مثل الكيلاني.

وتعامل بعض المتابعين مع الفيديو بطريقة طريفة، معلقين أن إقحام الكيلاني نفسها بهذه الطريقة جعلها الأكثر شهرة بين الـ 3، فيما لا يعلم أحد مصير زميلاتها.

وكان لفكرة البرنامج النصيب الأكبر من الحديث والسخرية؛ إذ رأى بعض من المتابعين أنها كانت في السابق تعتمد على البساطة ونقل السلامات والتهاني، وبالرغم من كل هذه البساطة وبعيدًا عن برامج اليوم التي تسعى للحديث عن الفضائح وخصوصيات الفنان إلا أنها تركت ذكرى مميزة.

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يُشار إلى أن وفاء الكيلاني متزوجة حاليًا من الفنان السوري تيم حسن، طليق الفنانة ديما بياعة ووالد ابنيها فهد وورد، ويحاول الثنائي الكيلاني وحسن، إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الجمهور قدر الإمكان، حيث يشاركان بين فترة وأخرى صورة بسيطة لهما دون أي تفاصيل.

وتعدّ الكيلاني من الإعلاميات الناجحات اللاتي استطعن تكوين خط خاص لهن، وبرعت بشكل خاص في البرامج الحوارية التي تستضيف النجوم، حيث كانت الأنجح في هذا المجال من بين العديد من الإعلاميات.

وجاء خبر ارتباطها بالفنان السوري صادمًا لجمهورها، خاصة أنه لم يكن هناك أي إشارات أو مقدمات عن وجود علاقة أو حتى معرفة بسيطة بينهما.

يذكر أن الكيلاني تزوجت للمرة الأولى في الـ 25 من أغسطس 2008 من طوني مخايل، العامل في مجال التلفزيون خارج لبنان، والذي كان زميلها السابق في شبكة راديو وتلفزيون العرب أثناء عملهما في إيطاليا، وتم الزواج مدنيا في قبرص بداية تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام، ونظرا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان، صرحت الكيلاني حينها بأنها مصرية مسلمة ولم تتزوج مسيحيا.

وأقيم حفل زفافها في بيروت بحضور صديقاتها فرح بن رجب ونادين فلاح والعديد من النجوم ووجوه الإعلام، أنجبت طفلتها الأولى "جودي" في أحد مستشفيات إيطاليا في مايو 2009، وفي العام 2011 أنجبت ابنها الثاني وأسمته "ريان".

وفي نهاية شهر يوليو 2016 أعلنت خبر انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر ثماني سنوات بعد وصولهما لطريق مسدود، وباشرت بمعاملة الطلاق وتم الاتفاق بإعطاء الأم الأولوية في تربية الأطفال إلى جانب رعاية الأب المستمرة بحسب ما تنص القوانين المتعلقة بالأسرة في لبنان.