محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضع المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز لجلسة تصوير جديدة.

ونشر صورًا من الجلسة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق على الصور :"أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا". وظهر الفنان محمد محمود عبدالعزيز كضيف شرف في مسلسل "النهاية"، الذي عرض رمضان الماضي. مسلسل"النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد محمود عبدالعزيز يخضع لجلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.