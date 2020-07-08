شكرا لقرائتكم خبر عن "شارع 9" يجمع رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمود عبد المغنى فى 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيناريست حسين مصطفى محرم عن آخر تطورات مسلسله الجديد "شارع 9" الذى يعكف على كتابته ويتعاون فيه مع المخرج محمد عبد الخالق مضيفاً أن العمل تدور أحداثه في 45 حلقة وينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية التى لا تخلو من التشويق، ومقرر البدء في تصويره خلال شهر لعرضه خلال الفترة المقبلة

وأوضح حسين مصطفى محرم لـ"الخليج 365" أنه تم الاستقرار على معظم الفنانين المشاركين في البطولة وعلى رأسهم رانيا يوسف، احمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، احمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش لافتاً أنه يتبقى بطلتين أخرتين جارى التعاقد معهما خلال الأيام المقبلة.



رانيا يوسف ومحمود عبد المغنى واحمد وفيق

وأشار محرم إلى أن الإنتاج الدرامي في العامين الأخيرين وتوزيعه على مدار العام أصبح يتيح الفرصة لتقديم أعمال جديدة طوال الوقت، لافتاً أيضاً أن الدراما في تطور ملحوظ من ناحية الجودة في هذين العامين وخاصة ما تم انتاجه في شهر رمضان الماضى موجهاً التحية للقائمين على الإنتاج في شركة سينرجى على المجهودات الكبيرة التي يقومون بها في الفترة الأخيرة.

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مسلسل "شارع 9" يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي و عبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير و جيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.