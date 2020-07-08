شكرا لقرائتكم خبر عن عام حزين على أهل الفن .. رحيل نجوم أحبها الجمهور وصاحبة تاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن 2020 عام حزين علي أهل الفن وناسه حيث بدأ برحيل والد الفنان إيهاب توفيق اختناقا بسبب حريق في منزله ثم توالت حالات الوفاة بين أهل الفن وذويهم مما جعله بالفعل عام حزين ليس فقط بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم وإنما علي أهل الفن تحديدا لما فقدته الأسرة الفنية المصرية من نجوم وأقارب.

رجاء الجداوي

حسن حسني

وتسببت وفاة الفنانة رجاء الجداوي في حالة صدمة شديدة للوسط الفني وذلك بسبب رحيلها بعد فترة طويلة من عزلها الطبي بسبب فيروس كورونا.

فيما توفيت في التوقيت ذاته والدة المخرجان الكبيرين مجدى وشكرى أبو عميرة، السيدة نفيسة حامد الروبى، ورحل أيضا منذ أيام الفنان محمود جمعة بعد إصابته بوعكة صحية شديدة، وتم حجزه داخل غرفة العناية المركزة حتى تسببت تلك الوعكة فى تدهور حالته الصحية، مما أدى إلى إصابته بهبوط بالدورة الدموية ووفاته.

محمود جمعة

جورج سيدهم

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شهد النصف الأول من عام 2020 رحيل عدد من الفنانين الكبار مثل: حسن حسني وجورج سيدهم و ماجدة الصباحي

ونادية لطفي.

وأخر تلك الخسائر هو وفاة والدة الفنان حمادة هلال منذ قليل بعد صراعها مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى فى الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وخرجت شائعات خلال الأيام الماضية حول إصابة والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، إلا أن هلال خرج وأكد عدم صحة هذه الأخبار موضحاً في بيان صحفى أن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه انزعج بشدة من النظرة لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضي كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم.

ماجدة

نادية لطفي

ماجدة

نادية لطفي