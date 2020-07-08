تراند اليوم : إصابة تامر حسني بفيروس كورونا – الحقيقة الكاملة

نفى الفنان تامر حسني، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تداول عدد من المواقع الإخبارية خبر إصابته.

كتب “حسنى” عبر خاصية “الاستوري” على “إنستجرام”: “أنا بخير يا جماعة الحمد لله، بس في مواقع مزيفة فاضية شوية للإشاعات في كل يوم يستلموا حد شوية، حتى يزيفوا أخبار عن لسان مواقع كبيرة”.

تابع: “على فكرة مش عيب لو تعبت أو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول أنه تعبان لحماية الآخرين، دي أمانة قدام ربنا، حتى لو مش حاسس بأي أعراض، وربنا يشفي الجميع ويصلح حالنا اللهم آمين”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني الفنية فيلم “الفلوس”، وشاركه البطولة خالد الصاوي وزينة ومحمد سلام، ويستكمل تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “مش أنا”، ويشارك في بطولته كل من حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق.