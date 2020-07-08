شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تطالب الفتيات بالتصدي للمتحرشين: أوعوا تخافوا خدوا حقكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة كندة علوش، عن سعادتها بالتفاعل وتصدى الفتيات لظاهرة التحرش عبر هاشتاج "أفضحوا المتحرشين"، وطالبت الفتيات بعدم الخوف وضرورة المطالبة بحقوقها، حيث لا مجال لتبرير تلك الجريمة.

وكتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع تويتر:" افضحوا المتحرشين اليوم وبكرة وفي كل حين هاشتاج رائع لا للتحرش باللمس أو باللفظ أو بالعين ولا لتبرير التحرش.. سعيدة جداً بالحملة القوية اللي حاصلة ضد التحرش ويارب الحملة دي تعمل فرق وترجع ولو شوي من الحق المعنوي للبنات اللي اتعرضوا للتحرش او الاعتداء اوعى تخافي خدي حقك".



كندة علوش عبر تويتر

من جانب آخر، كانت قد شاركت النجمة كنده علوش متابعيها وجمهورها بأول صورة لها بعد قضائها فترة أربعة أشهر ونصف الشهر داخل منزلها تنفيذاً لإجراءات العزل الصحي المنزلي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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ونشرت كندة علوش صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لأول ظهور لها، وكتبت: "أول مشوار من بعد ٤ شهور ونص حظر.. وطبعاً مع اخذ كل الإجراءات الصحية، الحقيقة كنت مشتاقة لكل شيء للناس للشارع للمحلات، انتو لسه ملتزمين ولا عايشين حياتكن عادي؟؟".

وكانت كندة علوش أكدت أن جريمة الاعتداء على الطفل السورى فى بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى فى لبنان، مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود ولا يجب السكوت عنها، مقدمة التحية لكل حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أى اصطفاف قومى عنصرى طائفى.

وكتبت كندة عبر حسابها على تويتر: "جريمة الاعتداء على الطفل السورى مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود، لا يجب السكوت عنها".

وأضافت كندة: "تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أى اصطفاف قومى عنصرى طائفى، يارب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وانزل بهم أشد العقاب".