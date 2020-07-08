شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يستعد لطرح أحدث أغانيه: "كمل حياتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب اللبنانى مروان خورى، عن استعداداته لطرح أحدث أغانيه "كمل حياتك" المقرر بثها قريبا عبر قناته الرسمية على يوتيوب، حيث نشر بوستر الأغنية عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "انتظروا جديدى.. كمل حياتك".

ولم يكشف خورى، عن طاقم عمل الأغنية سواء عن كاتب كلماتها أو الملحن أو الموزع الموسيقى، الذى يتولى مسئولية صناعة الأغنية.

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وكان الفنان اللبنانى مروان خورى، وجه مؤخرا خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، تحية خاصة لـ"الجيش الأبيض" والطاقم الطبى والقوى الأمنية، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس فى ظل الأوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس "كورونا".

وناشد المطرب اللبناني، المواطنين الالتزام بإجراءات الحظر، واستغلال فترات الحجر المنزلى، والأمور السيئة وتحويلها لحالة إيجابية، مضيفًا: "يا رب مصر ولبنان يتجاوزان هذه الأزمة".