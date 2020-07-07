فيديو .. ميس حمدان تمازح الصغار بـ كارمه

نشرت الفنانة ميس حمدان فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهرت ميس حمدان من خلاله بشخصية كارمه، حيث مازحت شريحه من المراهقات الصغيرين في السن، الذين يتحدثون ويفكرون بهذه الطريقه.
يذكر أن الفنانة ميس حمدان شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل ونسني، والمسلسل من تأليف تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله،وبطولة كل من أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم، عبير منير، أسامة عبدالله، سامي مغاوري، حنان سليمان، ماجد المصري، محمد عز، سامر المنياوي، جمال فرج، أحمد صبري غباشي، تامر فرج، طارق سليمان، حمدي عباس، ندى موسى، إسلام رزة، محمود عبدالمغني، عبدالحميد سند، محمد الأطوني، محمد جمعة، دينا عبدالعظيم، عيد أبو الحمد، ميريت عمر الحريري، جمال يوسف، محمد طلعت، محمد أوتاكا، رضوي البروكي، علي سيف، عمر السعيد، أميرة حافظ، يارا فهمي، توني ماهر، نورهان، مراد مكرم، خالد سرحان، أمال قطب، علي الطيب، شريف رواش، شادي عادل، ندى نصار، باكينام، أحمد عبدالمنعم، محمد النجار، جابر فراج، بسمة نبيل، سوسن بدر، إسلام إبراهيم، صلاح عبدالله، محمود عامر، محسن منصور، إنجي وجدان، زكي لوجو، أحمد التهامي، إيهاب فهمي.
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