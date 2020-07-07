شاهد .. سعد لمجرد يهنئ الأمير حسن لحصوله على شهادة الباكالوريا

هنأ النجم سعد لمجرد، الأمير الحسن بن محمد، لحصوله على شهادة الباكالوريا، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر سعد لمجرد صورة للأمير الحسن، وعلق عليها قائلًا: مبروك لولي العهد اميرنا الغالي مولاي الحسن بمناسبة Advertisements حصوله على شهادة الباكالوريا "مسلك علوم اقتصادية و اجتماعية" و ذالك بميزة حسن جدا. حصوله على شهادة الباكالوريا "مسلك علوم اقتصادية و اجتماعية" و ذالك بميزة حسن جدا. يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح مؤخرًا كليب بعوان سلام، كما كسر الكليب حاجز الـ 41 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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