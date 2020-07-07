انهيار حمادة هلال في جنازة والدته

رحلت والدة الفنان حمادة هلال عن عالمنا خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض دام لعدة أسابيع، وشيع جثمانها صباح اليوم في مقابر عائلتهم بطريق العين السخنة، وخيم الحزن على كافة الحاضرين، وشهدت الجنازة انهيار المطرب حمادة هلال على والدته التي كان يرتبط بها ارتباطاً شديداً.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن من أصدقاء الفنان حمادة هلال على التواجد معه في هذه المحنة، ومن بينهم أحمد جمال ومحمود الليثي ومحمد قماح، وغيرهم الكثيرون من أصدقائه الذين تعاونوا معه من قبل في أعماله الغنائية.

Advertisements

وكان حمادة هلال قد شارك جمهوره بصورة لوالدته، وطالبهم بالدعاء لها لتخطي المحنة المرضية التي كانت تمر بها، وقال في منشور له: «أسألكم الدعاء ‏يا رب اشفِ أمي يا رب اشفِ أمي، ‏اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

يشار إلى أن الفنان حمادة هلال قد غاب عن الموسم الرمضاني الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وأنه تعاقد مؤخراً على بطولة عمل درامي جديد سيقوم ببطولته خلال الموسم الرمضاني المقبل، وسيبدأ في التحضير له قريباً بعد الانتهاء من كتابته.

اقرئي ايضا : فؤاد عبدالواحد يتحدى الكورونا، ويحتفل بنجاح ألبومه 2020