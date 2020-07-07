بدور البراهيم تعترف: أنا شخصية مبذرة وأنفق يومياً هذا المبلغ

شاركت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على برنامج سناب شات، بمقطع تحدثت من خلاله عن تبذيرها في رحلتها الأخيرة التي قامت بها في باريس، والتي أنفقت خلالها مهرها بالكامل وهو مليون ريال سعودي.

وقالت في تعليقها على المقطع: «كنت في نقاش مع صديقاتي وأهلي ما أدري إيش قلت أنا إنه غالي، راح قالولي الحين أنتِ معك مليون، قلت الحين إيش مليون ما هو راح خلاص، كله قضيت به وصرفت على منتجاتي في المصانع، وأصبح ما عندي شي، يفكرون عندي كنوز».

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وأضافت: «أي حد عنده ثروة بيعرف إنه إيش المليون هذه ولا شي، أهو رحت فرنسا والمليون طارت وكنت أتصور وأنا بشتري كل شيء، اللهم لا تعاقبني على اللي سويته في فرنسا. يعني كنت متحسرة على كل اللي شريته، يعني يا ريت حد عطينا كف على كل التبذير ده، يعني مئات الآلاف انصرفت على شنط وجاكيتات وإكسسوارات وساعة، لو يرجع بيا الزمن قسماً بالله ما صرفت المبالغ هذه على هذه الأشياء لأنه في أشياء أهم، يلا الله بياخد شيء ويعوضنا بإذن الله بشيء أحسن منه».