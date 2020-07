شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائي.. موسم خامس جديد لمسلسل The Last Kingdom.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الفترة الأخيرة الكثير من التقارير التى أفادت باحتمالية تأجيل الموسم الخامس من مسلسل The Last Kingdom أو إلغائه، بعد تواجد الكثير من العقبات أمام القائمين على العمل الدرامي، بسبب توقف التصوير عقب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشفت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية، منذ قليل، عن تجديد مسلسلها الشهيرة The Last Kingdom، لموسم خامس يعرض في 10 حلقات، بعد مرور أقل من أربعة أشهر على عرض الموسم الرابع.

يذكر أن مسلسل The Last Kingdom مبنى على سلسلة كتب The Saxon Stories للروائى بيرنارد كورنويل، وعرض لأول مرة على قناة BBC America عام 2015، ويناقش السياسة والدين والحرب ومشاعر الشجاعة والحب والولاء، ويستند على وقائع تاريخية بأحداث وشخصيات خيالية، وهو من بطولة ألكساندر دريمون، ديفيد داوسون، توبياس سانتيلمان، أيميلى كوكس، أدريان باور.

وتدور أحداثه فى القرن التاسع بعد الميلاد، حيث سقطت الممالك العديدة التى تشكل ما نعرفه بالمملكة المتحدة فى يومنا هذا على يد الفايكينج، باستثناء مملكة ويسيكس التى يحكمها الملك ألفريد العظيم الذى اشتهر بدفاعه عن مملكة الأنجلو ساكسون فى مواجهة الفايكنج ليصبح الملك الإنجليزى الوحيد الذى حصل على لقب العظيم.