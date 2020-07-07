شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تعلق على قضيتها مع مدير أعمالها السابق: انحجزت القضية للحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هيفاء وهبى تفاصيل جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيرى، حيث دعوى إثبات زواجه منها. وكتبت الفنانة هيفاء وهبى، عبر حسابها بموقع تويتر: "اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة اللي اخينا لجألها ليغصبنى إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".



هيفاء وهبى تويتر

وأضافت هيفاء وهبى: "محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمد الله".

وفي وقت سابق، نفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن زواجها من أحد الأشخاص، والذى تقدم إلى المحاكم، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية، وهى واقعة غريبة، فدائما ما تسعى السيدات إلى إثبات زواجهن وليس العكس، ولكن مع تداول وثيقة مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعى، تشير إلى زواج هيفاء وهبى من مدير أعمالها محمد وزيرى، علقت هيفاء وهبى على الأمر عبر حسابها على "تويتر" .

Advertisements

من جانب آخر، يواجه فيلم "أشباح أوروبا" مصيراً مجهولا، خاصة بعد القضايا المتبادلة بين هيفاء وهبى بطلة الفيلم، ومدير أعمالها "محمد وزيرى" ومنتج العمل، حيث قال أحد القائمين على الفيلم لـ"الخليج 365" إن هيفاء تطالب بعدم طرح الفيلم لحين انتهاء القضايا والحكم فيها، وبذلك يكون فيلم "أشباح أوروبا" خارج حسابات موسم عيد الأضحى المقبل.

وتدورأحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.