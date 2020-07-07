شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال رجل كرتونى فى كليب جديد بعنوان "لاغى الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المطرب حجازى متقال، تحضيرات أحدث كليباته الغنائية بعنوان "لاغى الناس" علي طريقة رسام كرتون، حيث سيظهر فى الكليب بشكل كرتونى، والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان هانى السودانى، وتوزيع إسلام غلاب، وإخراج وليد جنيدى، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

وليست هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها وليد جنيدى مع حجازى متقال، حيث تعاونا من قبل فى كليب أغنية "مانجا" وهى من كلمات وألحان الراحل "الريس متقال"، وبتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا، وهندسة صوت محمد جودة.

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من ناحية أخرى يستعد حجازى لتصوير دويتو غنائى جديد مع المطربة مروى اللبنانية بعنوان "بنت ناس" وهى من كلمات بينو، وألحان سلامة على، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، ومن إخراج عمر حفيظ.

يذكر أن المطرب حجازى متقال، هو نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى فى مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الإبن على استكمال مشواروالده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب.