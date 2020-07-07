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شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال رجل كرتونى فى كليب جديد بعنوان "لاغى الناس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المطرب حجازى متقال، تحضيرات أحدث كليباته الغنائية بعنوان "لاغى الناس" علي طريقة رسام كرتون، حيث سيظهر فى الكليب بشكل كرتونى، والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان هانى السودانى، وتوزيع إسلام غلاب، وإخراج وليد جنيدى، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.
وليست هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها وليد جنيدى مع حجازى متقال، حيث تعاونا من قبل فى كليب أغنية "مانجا" وهى من كلمات وألحان الراحل "الريس متقال"، وبتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا، وهندسة صوت محمد جودة.
من ناحية أخرى يستعد حجازى لتصوير دويتو غنائى جديد مع المطربة مروى اللبنانية بعنوان "بنت ناس" وهى من كلمات بينو، وألحان سلامة على، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، ومن إخراج عمر حفيظ.
يذكر أن المطرب حجازى متقال، هو نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى فى مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الإبن على استكمال مشواروالده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب.
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