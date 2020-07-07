شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من طفولتهما.. دينا رامز تهنئ ابنة عمها شيرين رضا: شريكتى فى كل الجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية دينا رامز، بعيد ميلاد صديقتها وابنة عمها الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلادها، مؤكدة أنها شريكتها فى كل الجرائم التى ارتكبوها منذ الصغر، ونشرت صورة لهما منذ طفولتهما.





ونشرت دينا، عبر حسابها على انستجرام، صورة له مع شيرين، خلال فترة طفولتهما، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لابنة عمى الجميلة شيرين رضا..️ شريكيتى فى الجريمة من الصغر حتى كبرنا".

Advertisements





وكانت الفنانة بسمة، حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها الفنانة شيرين رضا ، على طريقتها الخاصة، وقبل موعده بعده أيام، المقرر له يوم 12 يوليو الجاري، بنشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

ووجهت بسمة رسالتها لصديقتها شيرين رضا في عيد ميلادها قائلة "عيد سعيد شيكا بيكا، شخص جميل من الداخل والخارج، الكثير من الحب".

وتشارك شيرين رضا كضيفة شرف في فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.