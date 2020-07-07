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شكرا لقرائتكم خبر عن "مايوهات" كريستى تيجن تخطف الأنظار خلال رحلتها العائلية.. اعرف سعرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة طويلة من الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الذي يهدد العالم ، قررت النجمة العالمية كريستي تيجن أن تقضي وقتا عائليا ممتعا برحلتها الفاخرة في المكسيك، ولتشارك عشاقها هذه اللحظات الممتعة نشرت كريستي عددا من صور رحلتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".
كريستي تيجن
نشرت تيجن احدى الصور التي التقطتها بنفسها لزوجها جون ليجاند ابنهما اللذين ظهرا بنفس تصميم " المايوه" و اكد الكثيرون أن الشبه بينهما قريب جدا و كأنهما " توأم " و ليس أب و ابنه .
جون ليجاند و ابنه
ظهرت كريستي تيجن البالغة من العمر ( 34 عام ) و هي تلعب مع ابنتها لونا البالغة من العمر أربع سنوات بجانب حمام السباحة ، فقد ظهرت تيجن مرتديه " مايوة " floral ذو تصميم أنيق حمل توقيع دار أزياء " Montce Swim " ووصل سعره الي 157 جنية استرليني .
كريستي تيجن
كما ظهرت تيجن بصورة اخري و هي علي متن احدي اليخوت مع طفليها ،و كانت مرتديه " مايوة " اخر بطبعة جلد النمر و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Reina Olga " و الذي وصل سعره الي 190 جنية إسترليني .
كريستي تيجن
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